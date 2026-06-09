Посреди улицы и на крыше 14-этажки: в Одесской области обезвредили неразорванные "шахеды"
В Одесской области взрывотехники обезвредили два российских ударных дрона, которые не сдетонировали во время атаки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Один из вражеских аппаратов "Герань-2" обнаружили посреди улицы в Одессе.
Другой дрон упал на крышу 14-этажного жилого дома в Черноморске.
Специалисты разрядили и изъяли боеприпасы на местах падения. Обезвреженные части беспилотников вывезли для уничтожения на специальном полигоне.
Напомним, ранее в Черниговской области обезвредили 90-килограммовую боевую часть вражеского ударного беспилотника, сбитого Силами обороны. Дрон не сдетонировал во время падения.
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