Фото: полиция

В Одесской области взрывотехники обезвредили два российских ударных дрона, которые не сдетонировали во время атаки

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Один из вражеских аппаратов "Герань-2" обнаружили посреди улицы в Одессе.

Другой дрон упал на крышу 14-этажного жилого дома в Черноморске.

Специалисты разрядили и изъяли боеприпасы на местах падения. Обезвреженные части беспилотников вывезли для уничтожения на специальном полигоне.

Напомним, ранее в Черниговской области обезвредили 90-килограммовую боевую часть вражеского ударного беспилотника, сбитого Силами обороны. Дрон не сдетонировал во время падения.