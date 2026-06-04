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04 июня 2026, 08:49

На Черниговщине обезвредили 90-килограммовую боевую часть вражеского дрона

04 июня 2026, 08:49
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Фото: полиция
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Взрывотехники изъяли и уничтожили неразорванную боевую часть ударного беспилотника, сбитого Силами обороны в Черниговском районе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Найденный БпЛА был оснащен термобарическим зарядом весом 90 килограммов, который не сдетонировал во время падения.

Специалисты с соблюдением мер безопасности транспортировали опасную находку на специальную площадку для уничтожения.

Гражданам напоминают: в случае обнаружения каких-либо подозрительных предметов или обломков снарядов запрещено подходить к ним, трогать или пытаться самостоятельно переместить. О находке следует сразу уведомить экстренные службы по номерам 101 или 112.

Ранее сообщалось, что следователи СБУ обнаружили повышенный радиационный фон на обломках ракеты, которую россияне поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года.

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