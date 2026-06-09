Фото: поліція

В Одеській області вибухотехніки знешкодили два російські ударні дрони, які не здетонували під час атаки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Один із ворожих апаратів "Герань-2"виявили посеред вулиці в Одесі.

Інший дрон упав на дах 14-поверхового житлового будинку в Чорноморську.

Фахівці розрядили та вилучили боєприпаси на місцях падіння. Знешкоджені частини безпілотників вивезли для знищення на спеціальному полігоні.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині знешкодили 90-кілограмову бойову частину ворожого ударного безпілотника, збитого Силами оборони. Дрон не здетонував під час падіння.