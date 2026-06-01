Атака БпЛА на Одессу: 5 пострадавших, повреждены жилье и инфраструктура

В ночь на 1 июня Одесса подверглась атаке вражеских беспилотников. По состоянию на 7:00 известно о пяти пострадавших

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на начальника Одесской ГВА Сергея Лысака.

По его словам, двое человек были госпитализированы. Еще двоим медики оказали помощь на месте, а один человек отказался от госпитализации.

В результате обстрелов повреждены многоквартирные жилые дома в разных районах Одессы, административное здание и объекты инфраструктуры.

Предварительно зафиксировано повреждение 82 окон. По состоянию на утро 72 из них уже закрыты.

Коммунальные службы продолжают работу по ликвидации последствий атаки и восстановлению поврежденных объектов.

На местах работают оперативные штабы, где жители могут получить консультации по оформлению компенсации за поврежденное имущество и необходимую помощь.

Напомним, 31 мая россияне атаковали Днепр дроном. В результате обстрела уничтожено отделение Новой почты. Здание сгорело дотла. К счастью, сотрудники не пострадали.