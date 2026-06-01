01 червня 2026, 07:02

Атака БпЛА на Одесу: 5 постраждалих, пошкоджено житло та інфраструктуру

Фото: Одеська МВА
У ніч на 1 червня Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників. Станом на 7:00 відомо про п'ятьох постраждалих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, двох людей госпіталізували. Ще двом медики надали допомогу на місці, а одна людина відмовилася від госпіталізації.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки в різних районах Одеси, адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Попередньо зафіксовано пошкодження 82 вікон. Станом на ранок 72 із них уже закрито. Комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкоджених об'єктів.

На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та необхідної допомоги.

Нагадаємо, 31 травня росіяни атакували Дніпро дроном. Внаслідок обстрілу знищено відділення Нової пошти. Будівля згоріла вщент. На щастя, співробітники не постраждали.

01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
