Атака БпЛА на Одесу: 5 постраждалих, пошкоджено житло та інфраструктуру

У ніч на 1 червня Одеса зазнала атаки ворожих безпілотників. Станом на 7:00 відомо про п'ятьох постраждалих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За його словами, двох людей госпіталізували. Ще двом медики надали допомогу на місці, а одна людина відмовилася від госпіталізації.

Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирні житлові будинки в різних районах Одеси, адміністративну будівлю та об'єкти інфраструктури.

Попередньо зафіксовано пошкодження 82 вікон. Станом на ранок 72 із них уже закрито. Комунальні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення пошкоджених об'єктів.

На місцях працюють оперативні штаби, де мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та необхідної допомоги.

Нагадаємо, 31 травня росіяни атакували Дніпро дроном. Внаслідок обстрілу знищено відділення Нової пошти. Будівля згоріла вщент. На щастя, співробітники не постраждали.