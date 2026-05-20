15 лет заключения с конфискацией имущества получил житель Киева за серию диверсий на объектах "Укрзализныци"

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ноябре 2024 года через Telegram обвиняемый начал общаться со знакомым, проживающим на временно оккупированной территории Донбасса и сотрудничающим с представителями государства-агрессора.

Он предложил осужденному поджигать релейные шкафы Укрзализныци, предлагая за такую работу 300$. Для выполнения этой работы осужденный привлек приятеля.

В марте 2025 года, скрыв лицо за масками, сообщники облили легковоспламеняющейся смесью и подожгли два релейных шкафа вблизи станции Дарница. Свои действия поджигатели снимали на мобильный телефон и отправили видео проделанной работы заказчику. Мужчин оперативно задержали.

24-летний мужчина признан виновным в совершении диверсии и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, он должен возместить Укрзализныци 269 тыс. гривен ущерба за уничтоженный шкаф.

Дело в отношении другого участника диверсии находится на рассмотрении суда.

Напомним, что в Киеве суд вынес приговор трем мужчинам, которые за деньги поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобиль военнослужащего. Каждый из них получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.