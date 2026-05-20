В Николаеве вынесли приговор изменникам, которые навели ракету на многоэтажку

Фото: Офис Генерального прокурора

Суд назначил максимальный срок заключения – 15 лет лишения свободы – двум предателям из Николаева, которые скорректировали вражеский ракетный удар по жилому дому. В октябре 2022 года атака унесла жизни семерых мирных жителей, включая 12-летнего ребенка

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Ночью 13 октября 2022 г. российская армия нанесла массовый ракетный удар по Николаеву. Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом, разрушив два верхних этажа дома. Тогда в результате атаки погибли семь человек, среди них - 12-летний мальчик.

Прокуроры в суде доказали, что ракетный удар привели два государственных изменника: 53-летняя мать и ее 30-летний сын, шпионившие по местам дислокации военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Они собирали информацию о ситуации в городе, передвижении военных, фиксировали последствия ракетных ударов РФ, а полученные данные передавали врагу в Telegram.

В одном из сообщений мужчина направил скриншот с координатами, меткой и комментарием о скоплении автомобилей с номерами другого региона. Российские военные ударили по указанным координатам по многоквартирному дому в Николаеве. За наведение мужчина получил 16 тысяч гривен.

Осенью 2022 года мать и сын задержали по месту их жительства.

Суд признал обоих виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, а также в пособничестве в совершении нарушений законов и обычаев войны.

Им назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину госпредатели не признали.

Напомним, что Херсонский городской суд Херсонской области признал местного жителя в государственной измене. Оказалось, что он передавал россиянам данные и просил не обстреливать ферму его отца.