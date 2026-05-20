В Харьковской области водитель совершил наезд на полицейского, чтобы избежать визита в ТЦК

В Харьковской области во время патрулирования в селе Руновщина экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ-21099 для проверки документов

В ходе проверки полицейские выяснили, что 28-летний водитель находится в розыске по территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Во время дальнейшего общения мужчина, пытаясь избежать сопровождения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, начал движение на автомобиле и совершил наезд на работника полиции.

В результате происшествия правоохранитель получил телесные повреждения в виде ушибов. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

