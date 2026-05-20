13:27  20 мая
На Полтавщине нашли мертвой 18-летнюю девушку
13:00  20 мая
Пограничники в Сумской области "разнесли" укрытие россиян
08:22  20 мая
Во Львовской области штаб-сержант продавал отсрочки за $16 тысяч
UA | RU
UA | RU
20 мая 2026, 16:24

В Харьковской области водитель совершил наезд на полицейского, чтобы избежать визита в ТЦК

20 мая 2026, 16:24
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Харьковской области
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области во время патрулирования в селе Руновщина экипаж сектора реагирования патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ-21099 для проверки документов

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе проверки полицейские выяснили, что 28-летний водитель находится в розыске по территориальному центру комплектования и социальной поддержки.

Во время дальнейшего общения мужчина, пытаясь избежать сопровождения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, начал движение на автомобиле и совершил наезд на работника полиции.

В результате происшествия правоохранитель получил телесные повреждения в виде ушибов. Ему оказана необходимая медицинская помощь.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что 15 мая в селе Терловка Летичевской тергромады Хмельницкой области мужчина совершил нападение с оружием на полицейских. Это произошло во время проверки документов у водителя, лишённого права управления транспортными средствами по решению суда.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область водитель полицейский ТЦК
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
08 мая 2026
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Украинские праворадикальные политики получили свой шанс благодаря войне
01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
В Киеве фейковые благотворительные фонды зарабатывали на ухилянтах
20 мая 2026, 17:45
Скандал в Нацполиции: руководство отстранило чиновников из-за подозрений во взяточничестве
20 мая 2026, 17:29
На Черниговщине мать торговала собственной малолетней дочерью
20 мая 2026, 17:11
На Киевщине ухилянтов "каталы" за 16 тысяч долларов
20 мая 2026, 17:10
В Киевской области чиновники украли 6,7 га рекреационных земель на 20 млн грн
20 мая 2026, 16:57
За 13 тыс. долларов обещал "тыловую" службу: в Киеве будут судить бывшего члена ДФТГ
20 мая 2026, 15:53
Тимур Миндич подал в суд на президента Зеленского
20 мая 2026, 15:30
Вражеский БпЛА атаковал комплекс отдыха на Черниговщине: есть раненый
20 мая 2026, 15:26
В Киевской области в огне погиб мужчина
20 мая 2026, 15:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Мигранты в Ивано-Франковске. Кто будет зарабатывать рейтинги на новом страхе украинцев
Все публикации »
Сергей Фурса
Геннадий Друзенко
Валерий Пекар
Все блоги »