Росія атакувала іноземні торговельні судна біля узбережжя Одещини

Фото: Міністерство розвитку громад і територій
Російські війська продовжують атаки на цивільну морську логістику Одеської області

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, передає RegioNews.

Зазначається, що ударний безпілотник влучив у цивільне торговельне судно LADY MARIS під прапором Ліберії, яке прямувало морським коридором до порту Чорноморськ для завантаження кукурудзи.

На борту виникла пожежа, однак екіпаж оперативно її ліквідував. Після інциденту судно продовжило рух, постраждалих немає.

Крім того, цієї ж ночі російські дрони атакували Ізмаїльський порт та судно під прапором Панами,

За даними джерел "Думської", танкер EXCELLION (IMO 9428437) має довжину 123 метри, ширину 17 метрів і дедвейт 7842 тонни. На щастя, постраждалих немає, вантаж також не пошкоджено.

Кілька прильотів зафіксовано по баржах і понтонах, які слугують своєрідними прокладками між танкерами та причалами.

Наразі фахівці проводять заходи, щоб не допустити їхнього затоплення й утримати на поверхні води.

Нагадаємо, вночі 14 квітня російські війська масовано атакували дронами цивільну та портову інфраструктуру на півдні Одеської області. На щастя, обійшлось без загиблих та постраждалих.

Одеська область війна атака судно порт інфраструктура
