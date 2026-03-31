В понедельник, 30 марта, в Одесской области произошло смертельное происшествие по неосторожности – двое мужчин упали с обрыва в городе Пивденное

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели прибыли к месту происшествия. Один из мужчин находился без сознания – до прибытия медиков ему проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти его не удалось.

Другого пострадавшего чрезвычайники подняли вверх и передали работникам "скорой".

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

