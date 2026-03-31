На Одещині двоє чоловіків зірвалися з обриву: один загинув
У понеділок, 30 березня, в Одеській області сталася смертельна подія через необережність – двоє чоловіків впали з обриву в місті Південне
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Рятувальники прибули до місця події. Один із чоловіків перебував без свідомості – до прибуття медиків йому проводили серцево-легеневу реанімацію, проте врятувати його не вдалося.
Іншого постраждалого надзвичайники підняли нагору та передали працівникам "швидкої".
Обставини інциденту встановлюються.
Нагадаємо, 16 березня на Тернопільщині під час копання септика загинув 19-річний хлопець. Його засипало землею.
30 березня 2026
