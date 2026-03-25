25 марта 2026, 12:40

6300 долларов за маскарад: в Одесской области женщина пыталась переправить мужчин через границу

25 марта 2026, 12:40
Фото: ГПСУ
Пограничники разоблачили схему незаконной перевозки мужчин в Молдову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

На окраине одного из сел задержали 29-летнюю жительницу Одесской области, которая на автомобиле Renault везла двух пассажиров к границе.

Женщина сотрудничала с администратором телеграмм-канала, который координировал ее действия и подыскивал клиентов. Жители Винницкой и Кировоградской областей заплатили организатору по 6300 долларов на криптокошелек.

По плану мужчины приехали в Одессу, где фигурантка переодела их в военную форму для маскировки и повезла к границе с Молдовой.

Маршрут побега прервали правоохранители. Автомобиль и мобильные телефоны изъяли.

Женщине объявили подозрение по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу), суд назначил ей домашний арест.

На мужчин составили админпротоколы за попытку незаконного пересечения границы, дела передали в суд.

Напомним, правоохранители за сутки ликвидировали в Закарпатье три канала незаконного пересечения границы. По подозрению в организации схем задержали троих дельцов.

