На околиці одного з сіл затримали 29-річну жительку Одещини, яка на автомобілі Renault везла двох пасажирів до кордону.

Жінка співпрацювала з адміністратором телеграм-каналу, який координував її дії та підшукував клієнтів. Жителі Вінницької та Кіровоградської областей заплатили організатору по 6300 доларів на криптогаманець.

За планом чоловіки приїхали до Одеси, де фігурантка переодягнула їх у військову форму для маскування та повезла до кордону з Молдовою.

Маршрут втечі перервали правоохоронці. Автомобіль та мобільні телефони вилучили.

Жінці оголосили підозру за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон), суд призначив їй домашній арешт.

На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону, справи передали до суду.

Нагадаємо, правоохоронці за добу ліквідували на Закарпатті три канали незаконного перетину кордону. За підозрою в організації схем затримали трьох ділків.