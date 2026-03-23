Росіяни атакували ферму та зернові ангари на Одещині
Вдень 22 березня ворог масовано атакував ударними безпілотниками південь Одещини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Під удар потрапили територія фермерського господарства та зернові ангари. Внаслідок атаки будівлі зазнали значних пошкоджень.
На щастя, постраждалих немає.
Тривають роботи з ліквідації наслідків та оцінка завданої шкоди.
Нагадаємо, на Одеській залізниці під час зупинки поїзда через дронову загрозу загинула провідниця, ще один пасажир отримав травми середньої тяжкості.
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
На Кіровоградщині через атаку дронів пошкоджені будинки у двох містах, є постраждала
23 березня 2026, 00:47Росіяни обстріляли три райони Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, двоє загиблих
23 березня 2026, 00:30Суперечлива постать Філарета: від Москви до автокефалії ПЦУ
22 березня 2026, 18:18Вибух у супермаркеті Чернігова стався під час відбиття атаки – поліція
22 березня 2026, 17:39У Києві поховали почесного Патріарха Філарета
22 березня 2026, 17:14В Україні з початку року вже сталося 3 225 пожеж в екосистемах
22 березня 2026, 16:53СБС України знищили два російських "Буки" у Брянській області
22 березня 2026, 15:47Смертельне побиття на Закарпатті: підозрюваного затримали в лісі
22 березня 2026, 15:25Майже 1550 дронів і понад 1200 авіабомб: Росія посилила атаки по Україні
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
