Часть Одесщины осталась без света из-за аварии

иллюстративное фото: из открытых источников

Из-за аварии в энергосети временно без электроэнергии остались объекты критической инфраструктуры и часть потребителей в Черноморске и Одессе

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"14 февраля ночью произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Поэтому временно без электроснабжения остались некоторые объекты критической инфраструктуры и часть потребителей Одесского района области, в частности в городе Черноморск и частично в Одессе", – говорится в сообщении.

По словам Кипера, специалисты работают на местах и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение в каждую семью. До стабилизации ситуации объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов.

Подача воды в г. Черноморск будет производиться по графику. В Одессе, в частности, в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах города организован подвоз воды. Локации, где стоят машины с технической водой по ссылке.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки часть Одессы осталась без воды. Без водоснабжения оказались потребители Киевского, Приморского, Хаджибейского и части Пересыпского района города.