фото: ГСЧС

Пожар произошел утром 13 ноября в Государственном университете интеллектуальных технологий и связи на улице Ковальска в Приморском районе Одессы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Возникло возгорание на третьем этаже университета. Во время тушения спасатели эвакуировали 50 студентов.

Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар и не допустили распространение огня.

Причина возгорания устанавливается. Погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекались 11 единиц техники и 51 пожарный.

Напомним, ранее сообщалось, что у полиции есть подозреваемые в поджоге исторического здания в центре Хмельницкого – бывшего музучилища имени В.И. Зарембы.