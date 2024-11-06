В Одесі торгували підробленим брендовим взуттям: фігуранток відправили під суд

фото: БЕБ

В Одесі скерували до суду справу за фактом незаконного використання товарних знаків відомих міжнародних брендів

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

Троє одеситок налагодили незаконний продаж підробленого взуття через інтернет та спеціалізовані магазини.

Під час проведення обшуку місць зберігання та збуту контрафактної продукції, які винаймав організатор злочинної групи, правоохоронці виявили та вилучили партію підробленого взуття.

Також до одеського управління У БЕБ звернувся представник всесвітньо відомого спортивного бренду стосовно незаконного використання товарних знаків. За результатами проведених експертиз встановлено, що сума завданих правовласнику збитків становить понад 1,2 млн грн.

Фігуранткам справи повідомили про підозру. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, раніше в Україні викрили мережу з продажу підробок техніки відомого бренду. Правоохоронці вилучили понад 4000 одиниць контрафактної/фальсифікованої продукції.