фото: ГПСУ

Мужчину, незаконно пересекшего границу из Словакии, задержали пограничники в лесу на Закарпатье

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

О движении неизвестного пограничников проинформировали словацкие коллеги. Услышав приближение группы реагирования, мужчина начал бежать и прятаться в зарослях. Требования пограничников остановиться беглец игнорировал. Чтобы его остановить, наряду пришлось произвести несколько упреждающих выстрелов вверх.

Мужчину доставили в пограничное подразделение. Задержанный оказался 30-летним жителем Одесской области. Он рассказал, что в начале сентября незаконно пересек границу в ЕС. Тогда мужчина четыре дня двигался по буковинскому лесу в Румынию. Далее он переехал в Германию, но после неудачных поисков работы решил вернуться в Украину. Опасаясь ответственности за предыдущее нарушение, маршрут проложил вне пунктов пропуска, ориентируясь по онлайн картам.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконно перебраться в Румынию на опасном участке. Они заплатили анонимному переправителю по 3000 долларов за информацию.