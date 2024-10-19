фото: ГПСУ

В пункте пропуска "Староказачье" 43-летний гражданин Китая предложил взятку пограничнику, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Иностранец не смог подтвердить цель своего пребывания на территории Украины и не ориентировался куда следует. Понимая серьезность ситуации, мужчина попытался все-таки "решить вопрос" о пропуске через границу, предложив инспектору 200 долларов взятки.

Пограничник от предложения отказался. Относительно иностранца направлено сообщение в Нацполицию.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины в грузовике с бобами пытались вывезти 47 бивней моржей.