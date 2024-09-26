Россияне атаковали Одесщину ракетами и дронами: есть погибшая
В ночь на 26 сентября российские войска атаковали Одесщину ракетами и беспилотниками
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
"Силы противовоздушной обороны работали чрезвычайно напряженно, большинство вражеских целей было уничтожено", – говорится в сообщении.
В результате ракетной атаки в Одесском районе погибла 62-летняя женщина. Повреждены здания и машины. Также произошло возгорание сухой травы, спасатели ликвидировали пожар.
Что касается дроновой атаки, которую россияне совершили уже под утро: погибших и пострадавших нет. Существенные разрушения инфраструктуры также не зафиксированы.
Правоохранители фиксируют последствия очередной атаки противника.
Напомним, силы ПВО в ночь на 26 сентября сбили 66 ударных БПЛА и четыре управляемых авиаракета, которые россияне запустили по Украине.