Силы ПВО ночью сбили 66 "шахедов" и 4 авиационные ракеты

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Воздушные силы в ночь на 26 сентября сбили 66 ударных БПЛА и четыре управляемых авиаракеты, которые россияне запустили по Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Россияне атаковали Сумщину двумя ракетами неустановленного типа из Белгородской обл., Одесщину – четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из акватории Черного моря. Также оккупанты выпустили по Украине 78 ударных БпЛА типа Shahed (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Орел, Курск – РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя сбиты четыре управляемых авиационных ракеты Х-59/69 и 66 ударных БпЛА. Восемь вражеских беспилотников локационно потеряны в нескольких регионах Украины (информация о пострадавших или разрушения не поступала). Один – вернулся в РФ, еще один остается (по состоянию на 9:00) в воздушном пространстве Украины, идет боевая работа.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Напомним, ночью 26 сентября российские беспилотники атаковали Ивано-Франковск. Поврежден объект критической инфраструктуры. Из-за атаки центр города остался без света.