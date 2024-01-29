Требовал 4000 гривен за день отгула: на Одесщине будут судить чиновника воинской части

фото: ГБР

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей в Одесской области, который требовал с бойцов плату за отгулы. Обвинительный приговор направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

За день отгула чиновник брал со своих военных по 4000 гривен, а в случае отказа давать деньги – угрожал подчиненным проблемами с прохождением службы и даже физической расправой.

Работники ГБР задокументировали 10 фактов получения чиновником взяток.

Кроме того, установлены факты применения силы и избиения бойцов.

Военнослужащего будут судить по ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины (получение неправомерной выгоды, применение насилия к подчиненному). Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, командира-взяточника задержали в августе прошлого года. Сообщалось, что такая практика привела к выдиранию как минимум 500 тысяч гривен из карманов военнослужащих.