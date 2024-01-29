Умер в больнице: в Одессе выясняют обстоятельства смерти 8-летнего мальчика

фото: Facebook

В воскресенье, 28 января, в одной из больниц Одессы скончался 8-летний мальчик, который был госпитализирован в тяжелом состоянии

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Ребенка доставили в больницу на "скорой” из Березовского района в состоянии клинической смерти.

Во время оказания медпомощи менее чем через час госпитализированный мальчик скончался.

Полицейские при осмотре тела ребенка не обнаружили признак насильственной смерти. Решается вопрос открытия производства по п. 2 ч.2 ст. 115 УК Украины (с пометкой естественная смерть).

Причина смерти ребенка будет установлена по результатам судмедэкспертизы.

Напомним, 13 января во Львове скончался 5-летний Велес Пашник,который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом.

В рамках уголовного производства устанавливаются обстоятельства трагического случая. По результатам следственных действий и выводов экспертиз, которые продолжаются, будет дана правовая оценка действиям медицинских работников.