Памятник Пушкину в Одессе облили красной краской

скриншот из видео

Памятник Пушкину на Приморском бульваре в Одессе 18 ноября облили краской. Сделал это одесский художник Ярослав Войцеховский

Об этом сообщила волонтерка и глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"Я решил высказать свое мнение по поводу незаконности и максимальной нелогичности во время войны иметь памятник главному поэту тех, кто нас уничтожает", — прокомментировал свой поступок на видео адвоката Виктории Нестеренко художник.

На видео Ярослав Войцеховский пишет объяснительную записку для полиции по поводу своего поступка. Позже адвокат Виктория Нестерненко сообщила, что полицейские составили в отношении мужчины два протокола об административном правонарушении за мелкое хулиганство и нарушение правил благоустройства.

Напомним, в Киеве 15 ноября был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.