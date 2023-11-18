В результате обстрела энергообъекта в Одесской области тысячи человек остались без электричества
Из-за обстрела объекта энергетики под Одессой в субботу, 18 ноября, без света остались 2 тысячи семей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.
"Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар с воздуха. В Одесской области 2 тысячи семей осталось без света", - говорится в сообщении.
В компании добавляют, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями.
"Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения", - уверяют специалисты.
Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.
17 ноября 2023
Нововведения для будущих водителей: Как получить удостоверение в новых реалиях и сколько это стоит
На днях для украинцев, которые собираются получить водительские права, появилась хорошая новость — уже не нужно будет ходить в автошколу, чтобы сдать теоретический экзамен для дальнейшего получения пр...
15 ноября 2023
Вспышка гепатита А: Как уберечься от болезни и какие симптомы указывают на инфицирование
Украинцев смутила новость о вспышке гепатита А на Виннитчине, ведь эта болезнь довольно опасна, но самое главное, что ее вспышки вообще не присущи нашей стране. Поэтому врачи советуют очень тщательно ...
14 ноября 2023
Топ-5 мест Черкасщины
Черкасщина объединяет богатую историю, уникальные природные ландшафты и богатство культурных традиций. Известная своими лесами, реками и достопримечательностями истории, Она является прекрасным местом...
14 ноября 2023
Приключения Буратино: Почему никого в Украине не удивило подозрение Дубинскому в работе на россию
Нардепу Александру Дубинскому не привыкать к усиленному публичному вниманию. Он довольно часто попадал в разного рода скандалы, становился участником резонансных событий и издавал достаточно контровер...
В разведке назвали цель операций, которые проводятся в Крыму
18 ноября 2023, 18:06Ивано-Франковский горсовет закупит больничную мебель по завышенным ценам, - тендер на Prozorro
18 ноября 2023, 17:35В ВСУ рассказали об обстановке на левом берегу Херсонщины
18 ноября 2023, 17:11Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области, погибли двое спасателей
18 ноября 2023, 16:33Очередь на границе с Польшей выросла до 2800 грузовиков
18 ноября 2023, 16:12Россияне обстреляли предприятие на Херсонщине, есть раненый
18 ноября 2023, 15:40В результате ночного обстрела Одесщины повреждена нефтебаза
18 ноября 2023, 15:09На Прикарпатье насыпало до 10 см снега, спасатели предупредили об опасности
18 ноября 2023, 14:39Памятник Пушкину в Одессе облили красной краской
18 ноября 2023, 14:13В Киевской области пьяный водитель Hummer врезался в дом
18 ноября 2023, 13:41
15 ноября 2023
Ракетный удар по дому в Селидово: количество погибших возросло до двух
09 ноября 2023
Пограничники показали, как мобильные группы ПВО уничтожают вражеские дроны
07 ноября 2023
Пограничники из минометов уничтожили группу оккупантов возле Бахмута
Нововведения для будущих водителей: Как получить удостоверение в новых реалиях и сколько это стоит
Вспышка гепатита А: Как уберечься от болезни и какие симптомы указывают на инфицирование
Все блоги »