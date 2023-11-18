В результате обстрела энергообъекта в Одесской области тысячи человек остались без электричества

фото: ГСЧС

Из-за обстрела объекта энергетики под Одессой в субботу, 18 ноября, без света остались 2 тысячи семей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар с воздуха. В Одесской области 2 тысячи семей осталось без света", - говорится в сообщении.

В компании добавляют, что ситуация также усугубилась неблагоприятными погодными условиями.

"Энергетики ДТЭК уже работают над восстановлением электроснабжения", - уверяют специалисты.

Напомним, российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области в ночь на 18 ноября. Там вспыхнул пожар.