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28 октября 2021, 14:49 5

В Одессе ввели новые правила пользования самокатами

28 октября 2021, 14:49 5
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В четверг, 28 октября исполком городского совета Одессы утвердил схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов в городе

Как говорится на сайте горсовета, отныне установлены территории, где их использование запрещено, а также определена допустимая скорость, пишет RegioNews

Согласно установленным правилам, двигаться на электросамокатах запрещается "Трассой Здоровья", а в остальных местах в городе передвигаться можно, но с разной скоростью.

Так, двигаться со скоростью до 12 км/ч можно на:

  • Аркадийской аллее;
  • территории горсадов;
  • дендропарка Победы;
  • в парках имени Шевченко, Горького, Космонавтов, "Юность", Преображенского, Греческого, Стамбульского;
  • на территории скверов-Старосенного, Старобазарного, Мечникова;
  • на Приморском и бульваре Жванецкого (ограничение зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня).

Кроме того, для других территорий города установлено ограничение в 20 км/ч.

Указано, что новые правила являются обязательными для пользователей как частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов.

Напомним, ранее сообщалось, во Львове суд запретил электросамокатам ездить по тротуарам.

самокат

 
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