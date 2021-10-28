В Одессе ввели новые правила пользования самокатами

В четверг, 28 октября исполком городского совета Одессы утвердил схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов в городе

Как говорится на сайте горсовета, отныне установлены территории, где их использование запрещено, а также определена допустимая скорость, пишет RegioNews

Согласно установленным правилам, двигаться на электросамокатах запрещается "Трассой Здоровья", а в остальных местах в городе передвигаться можно, но с разной скоростью.

Так, двигаться со скоростью до 12 км/ч можно на:

Аркадийской аллее;

территории горсадов;

дендропарка Победы;

в парках имени Шевченко, Горького, Космонавтов, "Юность", Преображенского, Греческого, Стамбульского;

на территории скверов-Старосенного, Старобазарного, Мечникова;

на Приморском и бульваре Жванецкого (ограничение зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня).

Кроме того, для других территорий города установлено ограничение в 20 км/ч.

Указано, что новые правила являются обязательными для пользователей как частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов.

Напомним, ранее сообщалось, во Львове суд запретил электросамокатам ездить по тротуарам.