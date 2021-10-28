В Одессе ввели новые правила пользования самокатами
В четверг, 28 октября исполком городского совета Одессы утвердил схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов в городе
Как говорится на сайте горсовета, отныне установлены территории, где их использование запрещено, а также определена допустимая скорость, пишет RegioNews
Согласно установленным правилам, двигаться на электросамокатах запрещается "Трассой Здоровья", а в остальных местах в городе передвигаться можно, но с разной скоростью.
Так, двигаться со скоростью до 12 км/ч можно на:
- Аркадийской аллее;
- территории горсадов;
- дендропарка Победы;
- в парках имени Шевченко, Горького, Космонавтов, "Юность", Преображенского, Греческого, Стамбульского;
- на территории скверов-Старосенного, Старобазарного, Мечникова;
- на Приморском и бульваре Жванецкого (ограничение зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня).
Кроме того, для других территорий города установлено ограничение в 20 км/ч.
Указано, что новые правила являются обязательными для пользователей как частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов.
Напомним, ранее сообщалось, во Львове суд запретил электросамокатам ездить по тротуарам.