Во Львове суд запретил электросамокатам ездить по тротуарам

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Галицкий районный суд Львова оштрафовал водителя электросамоката Михаила Ивегеша, который внезапно выехал с тротуара на проезжую часть и врезался в автомобиль, а также отметил, что самокаты не имеют права ездить по тротуарам

Как указано в материалах дела, инцидент произошел 5 сентября на вул. Данилишина, 6. Львовянин Михаил Івигеш, что ехал на самокате, внезапно выехал на проезжую часть, где столкнулся с автомобилем Lexus, пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net.

В суде водитель самоката свою вину не признал и заявил, что это водитель Lexus врезалась в него.

В Правилах дорожного движения отсутствует определение электросамоката, однако, по мнению судьи Галицкого районного суда Натальи Зубачик, электросамокат подпадает под определение "транспортное средство", а ему, согласно правилам дорожного движения, запрещается ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.

Поэтому суд считает, что Михаил Івигеш не имел права ехать по тротуару, а оттуда – выехать на проезжую часть и врезаться в Lexus. Учитывая это, 23 сентября Галицкий районный суд признал водителя самоката виновным в нарушении правил дорожного движения и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 454 грн судебного сбора. Это постановление можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, что недавно суд приговорил к условному сроку водителя самоката, признав его виновным в ДТП