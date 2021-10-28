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28 жовтня 2021, 14:49 5

В Одесі ввели нові правила користування самокатами

28 жовтня 2021, 14:49 5
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У четвер, 28 жовтня виконком міської ради Одеси затвердив схему зонування режимів експлуатації електросамокатів в місті

Як йдеться на сайті міськради, відтепер встановлені території, де їх використання заборонено, а також визначено допустиму швидкість, пише RegioNews

Згідно з встановленими правилам, рухатися на електросамокатах забороняється "Трасою здоров'я", а у решті місць у місті пересуватися можна, але з різною швидкістю.

Так, рухатися зі швидкістю до 12 км/год можна на:

  • Аркадійській алеї;
  • території міськсадів;
  • дендропарку Перемоги;
  • у парках імені Шевченка, Горького, Космонавтів, "Юність", Преображенського, Грецького, Стамбульського;
  • на території скверів - Старосінного, Старобазарного, Мечникова;
  • на Приморському та бульварі Жванецького (обмеження залежить від часу дії пішохідної зони вихідного дня).

Крім того, для інших територій міста встановлено обмеження у 20 км/год.

Зазначено, що нові правила є обов'язковими для користувачів як приватних засобів пересування, так і прокатних електросамокатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, у Львові суд заборонив електросамокатам їздити по тротуарах.

самокат

 
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