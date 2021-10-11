На Николаевщине горел сельсовет: повреждены документы
На Николаевщине в селе Трикраты Вознесенского района в воскресенье 10 октября в селе Трикраты на территории поселкового совета произошел пожар. Пострадали документы и оргтехника
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевщины
Огонь повредил оргтехнику и документацию, которая находилась в кабинете. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты пожарного мусора, с целью установления причины пожара полицейские направили на экспертизу.
Произошедшее следователи квалифицировали по признакам ч. 2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".
Напомним, что в мае в Ужгороде под стенами облгосадминистрации подожгли машину.