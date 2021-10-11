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11 октября 2021, 21:48 17

На Николаевщине горел сельсовет: повреждены документы

11 октября 2021, 21:48 17
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Нацполиция
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На Николаевщине в селе Трикраты Вознесенского района в воскресенье 10 октября в селе Трикраты на территории поселкового совета произошел пожар. Пострадали документы и оргтехника

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Николаевщины

Огонь повредил оргтехнику и документацию, которая находилась в кабинете. Пожар ликвидировали сотрудники ГСЧС. Осмотрев место происшествия, следственно-оперативная группа изъяла фрагменты пожарного мусора, с целью установления причины пожара полицейские направили на экспертизу.

Произошедшее следователи квалифицировали по признакам ч. 2 ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".

Напомним, что в мае в Ужгороде под стенами облгосадминистрации подожгли машину.

пожар документ ГСЧС полиция

 
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