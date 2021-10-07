В Харькове горел жилой дом, являющийся памятником архитектуры

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В Харькове произошел пожар в шестиэтажном жилом доме на улице Рымарской, 19. Это здание является памятником архитектуры местного значения

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области, передает RegioNews.

Отмечается, что из-за пожара из дома эвакуировали 10 человек. Вероятная причина возгорания - короткое замыкание электропровода.

Из-за пожара сгорело деревянное перекрытие между вторым и третьим этажами. Пламя удалось обуздать почти через полтора часа после получения информации о возгорании. В 22:46 пожар локализовали, а в 23:08 - ликвидировали.

Ранее сообщалось, что в среду, 6 октября, в Балаклее Харьковской области вспыхнул масштабный пожар. Неизвестные подожгли луг с камышами. Огонь начал подбираться к жилым домам - плавились несколько балконов. Весь город оказался в дыму.