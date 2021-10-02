В Одесской области перевернулся трактор с детьми:есть погибший
В селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с детьми. В результате аварии, от полученных травм погиб 9-летний ребенок
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслубу полиции Одесского райуправления полиции№2.
По данным следствия, пятеро мальчиков в возрасте от 9 до 15 лет находились в прицепе трактора во время его движения. После того как водитель не справился с управлением, транспорт съехал с обочины.
После аварии мужчина скрылся. Полицейские продолжают устанавливать его местонахождение.
9-летний парень погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.
Напомним, в июле на Гостомельской трассе под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами. 8 пассажиров госпитализированы.
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