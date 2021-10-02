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02 жовтня 2021, 17:30 191

На Одещині перекинувся трактор з дітьми:є загиблий

02 жовтня 2021, 17:30 191
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Нацполіція
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В селі Петрове Одеського району перекинувся трактор з дітьми. Внаслідок аварії, від отриманих травм загинула 9-річна дитина

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслубу поліції Одеського райуправління поліції№2.

За даними слідства, п’ятеро хлопчиків віком від 9 до 15 років перебували у причепі трактора під час його руху. Після того як водій не впорався з керуванням - транспорт з’їхав з узбіччя.

Після аварії чоловік втік. Поліцейські продовжують встановлювати його місцеперебування.

9-річний хлопець загинув в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Інші діти не постраждали.

Нагадаємо у липні на Гостомельській трасі під Києвом перекинулася маршрутка з пасажирами. 8 пасажирів шпиталізовано.

транспорт поліція водії швидка допомога

 
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