На Киевщине мужчина обокрал своего соседа по палате, пока тому делали операцию

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На Киевщине задержали 52-летнего одессита, который обокрал своего соседа по палате в то время, когда тому делали операцию

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Инцидент произошел в Мироновской больнице, где и находился 32-летний пострадавший. Когда злоумышленник узнал о запланированной операции, то задумал кражу и совершил ее, украв кошелек с деньгами. После чего убежал. О преступлении сообщила мать пациента, всего было украдено 24 тысячи гривен, которыми планировали платить за операции.

Вора задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанного ранее ловили на подобных преступлениях, он находится на условно-досрочном освобождении. По факту открыто уголовное производство, злоумышленнику намерены объявить подозрение и избрать меру пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье судимый мужчина обокрал аптеку.