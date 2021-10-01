08:42  01 октября
COVID в Украине: за сутки выявили 12 тысяч случаев заражения
09:49  01 октября
В Украине уменьшился тариф на электроэнергию для населения
08:09  01 октября
ООС: за сутки 13 обстрелов, погиб украинский боец
UA | RU
UA | RU
01 октября 2021, 11:42 1023

На Киевщине мужчина обокрал своего соседа по палате, пока тому делали операцию

01 октября 2021, 11:42 1023
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

На Киевщине задержали 52-летнего одессита, который обокрал своего соседа по палате в то время, когда тому делали операцию

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Инцидент произошел в Мироновской больнице, где и находился 32-летний пострадавший. Когда злоумышленник узнал о запланированной операции, то задумал кражу и совершил ее, украв кошелек с деньгами. После чего убежал. О преступлении сообщила мать пациента, всего было украдено 24 тысячи гривен, которыми планировали платить за операции.

Вора задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанного ранее ловили на подобных преступлениях, он находится на условно-досрочном освобождении. По факту открыто уголовное производство, злоумышленнику намерены объявить подозрение и избрать меру пресечения.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье судимый мужчина обокрал аптеку.

Украина криминал Киев Киевская область больница

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Отставка мэра Буряка: что теперь ждет Запорожье
Не без неожиданностей, с потерями и очевидным фаворитом. Как прошел первый месяц избирательной кампании на 184-м округе
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua