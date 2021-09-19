На Одесчине пограничники не дали вывезти за границу столетнюю картину и старинную книгу
Пограничники не дали вывезти за рубеж 76-летнему гражданину Австрии старинную книгу на французском языке, изданную в 1891 году, а также картину, написанную художником М. Катковым в 1917 году
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
Отмечается, что антиквариат обнаружили в салоне авто нарушителя во время попытки пересечения пограничного пункта пропуска "Орловка".
По данным пограничников, иностранец признался, что приобрел предметы старины в одном из антикварных магазинов Одессы.
По признакам преступления, предусмотренного ст.201 УК Украины (контрабанда), пограничники направили информацию в СБУ, а таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил и изъяли старинные книгу и картину до решения суда.
Ранее сообщалось, что пограничники сорвали ввоз в Украину контрабандных электросамокатов стоимостью 2 млн грн.