На Одещині прикордонники не дали вивезти за кордон столітню картину і старовинну книгу

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Прикордонники не дали вивезти за кордон 76-річному громадянину Австрії старовинну книгу французькою мовою, видану в 1891 році, а також картину, написану художником М. Катковим в 1917 році

Як передає RegioNews, про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що антикваріат виявили в салоні авто порушника під час спроби перетину прикордонного пункту пропуску "Орлівка".

За даними прикордонників, іноземець зізнався, що придбав предмети старовини в одному з антикварних магазинів Одеси.

За ознаками злочину, передбаченого ст.201 КК України (контрабанда), прикордонники направили інформацію до СБУ, а митники склали протокол про порушення митних правил та вилучили старовинні книгу та картину до рішення суду.

Раніше повідомлялося, що прикордонники зірвали ввезення в Україну контрабандних електросамокатів вартістю 2 млн грн.