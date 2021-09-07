В порту "Черноморск" полиция предотвратила незаконный вывоз зерна на $7 млн

Фото: Нацполиция

Следователи Нацполиции предотвратили попытку вывоза зерна на $7 миллионов из морского порта "Черноморск" на адрес компании-нерезидента, которая имеет задолженность перед Государственной продовольственно-зерновой корпорацией за ранее поставленный груз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сегодня, 7 сентября, полицейские предупредили загрузки на морской транспорт и вывоз с таможенной территории Украины зерновых культур на адрес компании-нерезидента, которая имеет задолженность ГПЗКУ на сумму 7 миллионов долларов за ранее поставленный груз", - сообщили правоохранители.

Сейчас проводятся неотложные следственные действия в морском порту "Черноморск" и в складских помещениях.

Напомним, 13 августа руководителя зерновой госкорпорации задержали в аэропорту при попытке бегства из Украины. Он пытался покинуть территорию страны вместе со своим сообщником.