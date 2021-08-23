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23 августа 2021, 13:56 66

В Одессе памятник Дюку нарядили в вышиванку

23 августа 2021, 13:56 66
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Памятник Дюку де Ришелье, что на Приморском бульваре в центре Одессы, одели в вышиванку

Как пишет RegioNews со ссылкой на Суспільне, это традиционная акция накануне Дня Независимости Украины

Памятник первому градоначальнику Одессы начали одевать в вышиванку примерно в 11:10. Это мероприятие стало традиционной частью Вышиванкового фестиваля, который стартовал 21 августа и продлится до Дня Независимости.

По словам, пресс-секретаря Вышиванкового фестиваля Надежды Новашицкой, ежегодно на Дюка одевают новую вышиванку. В этом году наряды для герцога создавали дизайнеры Светлана и Наконечка Елена Шушпанова.

"Дизайнеры попытались воссоздать одну из старинных одесских вышиванок, в котором сохранили аутентичный рисунок вышивки. Интерпретировали только колорит, поскольку нужно, чтобы он читался издалека", – отметила Новашицкая.

Одесса памятник

 
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