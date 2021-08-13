В Чернигове насмерть сбили полицейского на переходе
В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на одной из улиц Чернигова, на месте происшествия погиб майор полиции
Как передает RegioNews, об этом сообщает полиция Черниговской области.
Отмечается, что трагедия произошла вечером 12 августа в одном из спальных районов города.
На пешеходном переходе 38-летнего инспектора отдела ювенальной превенции Олега Шерпатого сбил легковой автомобиль. От полученных телесных повреждений майор полиции погиб на месте происшествия", - сообщают в полиции.
Правоохранители устанавливают все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что в Александровском районе города Запорожье произошло смертельное ДТП - водитель сбил насмерть пешехода.
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