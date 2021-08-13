В Одесском аэропорту открыли пункт COVID-вакцинации: какими препаратами прививают

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Odessa.online.

Он будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00 и обслуживать не только людей, которые готовятся пересечь границу, но и всех желающих получить прививки.

Там можно получить прививку такими препаратами как Moderna, AstraZeneca и CoronaVac.

Вакцина Pfizer будет доставлена завтра, в ночь на 14 августа. В Одессе ожидают поставку восьми тысяч доз.

Ранее сообщалось, что на рынке "7 километр" открылся пункт вакцинации от COVID-19.