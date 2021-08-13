В Одеському аеропорту відкрили пункт COVID-вакцинації: якими препаратами щеплять
У Міжнародному аеропорту "Одеса" 13 серпня відкрили пункт масової вакцинації
Про це пише RegioNews з посиланням на Odessa.online.
Він працюватиме щодня з 09:00 до 18:00 і обслуговуватиме не лише людей, які готуються перетнути кордон, а й усіх бажаючих отримати щеплення.
Там можна отримати щеплення такими препаратами як Moderna, AstraZeneca і CoronaVac.
Вакцина Pfizer буде доставлена завтра, в ніч на 14 серпня. В Одесі очікують поставку восьми тисяч доз.
Раніше повідомлялося, що на ринку "7 кілометр" відкрився пункт вакцинації від COVID-19.
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