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13 серпня 2021, 13:48 10

В Одеському аеропорту відкрили пункт COVID-вакцинації: якими препаратами щеплять

13 серпня 2021, 13:48 10
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Фото з відкритих джерел
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У Міжнародному аеропорту "Одеса" 13 серпня відкрили пункт масової вакцинації

Про це пише RegioNews з посиланням на Odessa.online.

Він працюватиме щодня з 09:00 до 18:00 і обслуговуватиме не лише людей, які готуються перетнути кордон, а й усіх бажаючих отримати щеплення.

Там можна отримати щеплення такими препаратами як Moderna, AstraZeneca і CoronaVac.

Вакцина Pfizer буде доставлена завтра, в ніч на 14 серпня. В Одесі очікують поставку восьми тисяч доз.

Раніше повідомлялося, що на ринку "7 кілометр" відкрився пункт вакцинації від COVID-19.

коронавірус Україна вакцина Одеса Одеська область

 
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