Стало известно, когда в Одессе будут прощаться с Ройтбурдом

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С художником и директором Одесского художественного музея Александром Ройтбурдом будут прощаться 11 августа

Об этом говорится в сообщении музея, пишет RegioNews.

Прощание состоится на территории Одесского художественного музея ориентировочно в первой половине дня.

"Для друзей и близких Александра из Киева будет организован автобус в Одессу", - отметили в музее.

Напомним, что Ройтбурд умер 8 августа. О причинах, по которым художник ушел из жизни, пока ничего неизвестно. По данным украинских СМИ, Ройтбурд длительное время болел. Украинский художник ушел из жизни в возрасте 59 лет.