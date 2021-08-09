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09 серпня 2021, 17:40 331

Стало відомо, коли в Одесі прощатимуться з Ройтбурдом

09 серпня 2021, 17:40 331
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Фото з відкритих джерел
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З художником і директором Одеського художнього музею Олександром Ройтбурдом прощатимуться 11 серпня

Про це йдеться у повідомленні музею, пише RegioNews.

Прощання відбудеться на території Одеського художнього музею орієнтовно у першій половині дня.

"Для друзів та близьких Олександра з Києва буде організовано автобус до Одеси", - наголосили в музеї.

Нагадаємо, що Ройтбурд помер 8 серпня. Про причини, з яких митець пішов із життя, поки нічого невідомо. За даними українських ЗМІ, Ройтбурд тривалий час хворів. Український художник пішов із життя у віці 59 років.

Україна Одеса прощання смерті Одеська область

 
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