Стало відомо, коли в Одесі прощатимуться з Ройтбурдом

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Про це йдеться у повідомленні музею, пише RegioNews.

Прощання відбудеться на території Одеського художнього музею орієнтовно у першій половині дня.

"Для друзів та близьких Олександра з Києва буде організовано автобус до Одеси", - наголосили в музеї.

Нагадаємо, що Ройтбурд помер 8 серпня. Про причини, з яких митець пішов із життя, поки нічого невідомо. За даними українських ЗМІ, Ройтбурд тривалий час хворів. Український художник пішов із життя у віці 59 років.