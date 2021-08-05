В Одесской области авто врезалось в прилавок с арбузами, пострадал продавец
В Одесской области иномарка врезалась в прилавок с арбузами, в результате чего продавец получил тяжелые травмы
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение очевидцев в соцсетях.
Отмечается, что авария произошла на автодороге Одесса – Черноморск.
"Автомобиль Kia влетел в торговую "точку" с арбузами на дороге Одесса – Черноморск... Женщина-водитель неудачно пошла на обгон и, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, влетела в прилавок", - сообщают люди.
По их данным, пострадавший продавец - в тяжелом состоянии.
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