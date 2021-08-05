В Одесской области авто врезалось в прилавок с арбузами, пострадал продавец

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В Одесской области иномарка врезалась в прилавок с арбузами, в результате чего продавец получил тяжелые травмы

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение очевидцев в соцсетях.

Отмечается, что авария произошла на автодороге Одесса – Черноморск.

"Автомобиль Kia влетел в торговую "точку" с арбузами на дороге Одесса – Черноморск... Женщина-водитель неудачно пошла на обгон и, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, влетела в прилавок", - сообщают люди.

По их данным, пострадавший продавец - в тяжелом состоянии.

Напомним, недавно на Харьковщине пьяный водитель наехал на двух подростков и сбежал.