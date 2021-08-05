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05 серпня 2021, 13:07 95

На Одещині авто врізалось у прилавок з кавунами, постраждав продавець

05 серпня 2021, 13:07 95
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Скріншот з відео
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В Одеській області іномарка врізалася в прилавок з кавунами, внаслідок чого продавець отримав тяжкі травми

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах.

Зазначається, що аварія сталася на автодорозі Одеса – Чорноморськ.

"Автомобіль Kia влетів в торгову "точку" з кавунами на дорозі Одеса – Чорноморськ... Жінка-водій невдало пішла на обгін і, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем, влетіла в прилавок", - повідомляють люди.

За їхніми даними, постраждалий продавець - у тяжкому стані.

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині п'яний водій наїхав на двох підлітків й втік.

Україна Одеса ДТП авто Одеська область

 
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