На Одещині авто врізалось у прилавок з кавунами, постраждав продавець
В Одеській області іномарка врізалася в прилавок з кавунами, внаслідок чого продавець отримав тяжкі травми
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення очевидців у соцмережах.
Зазначається, що аварія сталася на автодорозі Одеса – Чорноморськ.
"Автомобіль Kia влетів в торгову "точку" з кавунами на дорозі Одеса – Чорноморськ... Жінка-водій невдало пішла на обгін і, намагаючись уникнути зіткнення з іншим автомобілем, влетіла в прилавок", - повідомляють люди.
За їхніми даними, постраждалий продавець - у тяжкому стані.
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