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02 серпня 2021, 10:56 8

В Одесі чоловік побив сусіда через гучну музику

02 серпня 2021, 10:56 8
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Рixabay
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В Одесі 37-річний чоловік жорстоко побив сусіда через те, що той вночі ввімкнув гучно музику в автомобілі

Про це повідомили у поліції Одеської області, пише RegioNews.

Конфлікт виник, коли чоловік втомився слухати серед ночі музику, що лунала на весь двір і заважала відпочивати. Зловмисник із жорстокістю бив потерпілого доти, доки його не зупинили перехожі.

На місце події, що сталася на вулиці Академіка Сахарова, люди викликали поліцію та "швидку". Лікарі ушпиталили постраждалого з черепно-мозковою травмою та забоями тіла.

Чоловікові, якому заважала музика, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Нагадаємо, в Черкасах одеські байкери побили молоду пару.

Україна кримінал Одеса кримінальна справа Одеська область

 
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