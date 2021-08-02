В Одесі чоловік побив сусіда через гучну музику
В Одесі 37-річний чоловік жорстоко побив сусіда через те, що той вночі ввімкнув гучно музику в автомобілі
Про це повідомили у поліції Одеської області, пише RegioNews.
Конфлікт виник, коли чоловік втомився слухати серед ночі музику, що лунала на весь двір і заважала відпочивати. Зловмисник із жорстокістю бив потерпілого доти, доки його не зупинили перехожі.
На місце події, що сталася на вулиці Академіка Сахарова, люди викликали поліцію та "швидку". Лікарі ушпиталили постраждалого з черепно-мозковою травмою та забоями тіла.
Чоловікові, якому заважала музика, загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Нагадаємо, в Черкасах одеські байкери побили молоду пару.
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