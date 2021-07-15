09:11  15 июля
В Украине снова стало больше новых COVID-больных: данные от Минздрава
13:15  15 июля
В столице на 14 пляжах обнаружили кишечную палочку
08:06  15 июля
Оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов
UA | RU
UA | RU
15 июля 2021, 11:18 298

На территории "Аскания-Нова" более 2 тысяч птиц погибло из-за отравления пестицидами

15 июля 2021, 11:18 298
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Во время весенней миграции птиц на территории Биосферного заповедника "Аскания-Нова" погибло более 2 тысяч птиц часть из которых являются краснокнижными за отравления пестицидами.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на государственную экологическую инспекцию Южного округа

По оценкам специалистов, размер ущерба, причиненного государству массовой гибелью (уничтожением) птиц (включая представителей Красной книги Украины). Это-более 9 млн. материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Херсонской области относительно признания государства потерпевшей стороной в лице инспекции.

Нацполицией области выделено отдельное производство по гибели краснокнижных и сообщено о подозрении. Областной прокуратурой материалы направлены в суд.

Санкция инкриминируемой агроному одному из проверяющих инспекцией субъектов хозяйствования, которым нарушены требования применения пестицидов во время борьбы с грызу нами на полях, предусматривает наказание в виде уплаты штрафа или ограничения свободы на срок до двух лет.

У березні в Якимівському районі Запорізької області сталася масова загибель птахів і тварин. Причиною загибелі могли стали отрутохімікати аграріїв.

красная книга птица подозрение прокуратура штраф

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Возвращение беглого генерала: почему в Запорожье внезапно появился милиционер, которому вменяют разгон Майдана
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua