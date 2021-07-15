На территории "Аскания-Нова" более 2 тысяч птиц погибло из-за отравления пестицидами

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Во время весенней миграции птиц на территории Биосферного заповедника "Аскания-Нова" погибло более 2 тысяч птиц часть из которых являются краснокнижными за отравления пестицидами.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на государственную экологическую инспекцию Южного округа

По оценкам специалистов, размер ущерба, причиненного государству массовой гибелью (уничтожением) птиц (включая представителей Красной книги Украины). Это-более 9 млн. материалы направлены в Главное управление Национальной полиции в Херсонской области относительно признания государства потерпевшей стороной в лице инспекции.

Нацполицией области выделено отдельное производство по гибели краснокнижных и сообщено о подозрении. Областной прокуратурой материалы направлены в суд.

Санкция инкриминируемой агроному одному из проверяющих инспекцией субъектов хозяйствования, которым нарушены требования применения пестицидов во время борьбы с грызу нами на полях, предусматривает наказание в виде уплаты штрафа или ограничения свободы на срок до двух лет.

У березні в Якимівському районі Запорізької області сталася масова загибель птахів і тварин. Причиною загибелі могли стали отрутохімікати аграріїв.