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15 июля 2021, 09:32 2251

Стрельба на свадьбе в Одессе: злоумышленника задержали, ему грозит тюрьма

15 июля 2021, 09:32 2251
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Фото: Нацполиция
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В Одессе задержали мужчину, устроившего стрельбу во время празднования чеченской свадьбы

Как сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, по факту стрельбы полицейские начали уголовное производство, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Отмечается, что в результате стрельбы никто не пострадал. Стрелка задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса.

"Оружие изъято, оно направлено на экспертизу. За содеянное мужчине грозит лишение свободы от 3 до 7 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также установлен другой правонарушитель - водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. Он будет привлечен к административной ответственности.

Спецназ полиции уже проводит задержание чеченцев, устроивших стрельбу в Одессе. https://www.facebook.com/523004674462541/posts/4101914996571473/ Как оказалось, чеченцы так праздновали свадьбу.

Posted by Евромайдан – EuroMaydan on Wednesday, July 14, 2021

Напомним, в Одессе на Фонтанке 14 июля гости чеченской свадьбы устроили стрельбу из автомата, а также дрифт на проезжей части.

Украина криминал Одесса стрельба свадьба

 
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