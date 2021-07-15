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15 липня 2021, 09:32 2213

Стрілянина на весіллі в Одесі: зловмисника затримали, йому загрожує в'язниця

15 липня 2021, 09:32 2213
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Фото: Нацполіція
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В Одесі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину під час святкування чеченського весілля

Як повідомив начальник поліції Одеської області Олег Бех, за фактом стрілянини поліцейські розпочали кримінальне провадження, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Стрілка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

"Зброю вилучено, вона направлена на експертизу. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що також встановлений інший правопорушник - водій автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. Він буде притягнутий до адміністративної відповідальності.

Спецназ поліції вже проводить затримання чеченців, які влаштували стрільбу в Одесі. https://www.facebook.com/523004674462541/posts/4101914996571473/ Як виявилось, чеченці так святкували весілля.

Posted by ЄвроМайдан – EuroMaydan on Wednesday, July 14, 2021

Нагадаємо, в Одесі на Фонтанці 14 липня гості чеченського весілля влаштували стрілянину з автомата, а також дрифт на проїжджій частині.

Україна кримінал Одеса стрілянина весілля

 
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