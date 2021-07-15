Стрілянина на весіллі в Одесі: зловмисника затримали, йому загрожує в'язниця
В Одесі затримали чоловіка, який влаштував стрілянину під час святкування чеченського весілля
Як повідомив начальник поліції Одеської області Олег Бех, за фактом стрілянини поліцейські розпочали кримінальне провадження, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.
Зазначається, що внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Стрілка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу.
"Зброю вилучено, вона направлена на експертизу. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років", - йдеться у повідомленні.
Наголошується, що також встановлений інший правопорушник - водій автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. Він буде притягнутий до адміністративної відповідальності.
Спецназ поліції вже проводить затримання чеченців, які влаштували стрільбу в Одесі. https://www.facebook.com/523004674462541/posts/4101914996571473/ Як виявилось, чеченці так святкували весілля.Posted by ЄвроМайдан – EuroMaydan on Wednesday, July 14, 2021
Нагадаємо, в Одесі на Фонтанці 14 липня гості чеченського весілля влаштували стрілянину з автомата, а також дрифт на проїжджій частині.