Морская вода в Затоке не соответствует санитарным нормам - Минздрав
Качество воды по санитарно-микробиологическим показателям возле пляжей курорта Затока Одесской области не соответствует санитарным нормам
Как пишет Regionews, об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
"В ходе проведения лабораторных исследований качества морской воды, в определенных контрольных точках на 22-х пляжах г. Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели", - говорится в сообщении.
В частности, не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям (пгт. Затока Белгород-Днестровского района: прибрежная зона район "Центральный", прибрежная зона район "Солнечный", прибрежная зона район "Лиманский").
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