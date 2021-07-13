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13 июля 2021, 10:50 558

Морская вода в Затоке не соответствует санитарным нормам - Минздрав

13 июля 2021, 10:50 558
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Facebook "Одесский центр контроля и профилактики болезней МОЗ Украины"
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Качество воды по санитарно-микробиологическим показателям возле пляжей курорта Затока Одесской области не соответствует санитарным нормам

Как пишет Regionews, об этом в Facebook сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

"В ходе проведения лабораторных исследований качества морской воды, в определенных контрольных точках на 22-х пляжах г. Одессы и Одесской области, которые имеют официальный статус, было отобрано 139 проб, из них 93 пробы на санитарно-микробиологические показатели и 46 - на санитарно-химические показатели", - говорится в сообщении.

В частности, не соответствовали гигиеническим требованиям 3 пробы морской воды по санитарно-микробиологическим показателям (пгт. Затока Белгород-Днестровского района: прибрежная зона район "Центральный", прибрежная зона район "Солнечный", прибрежная зона район "Лиманский").

Напомним, что в Киеве в конце июня из-за испорченной воды не советуют купаться на пяти пляжах из 14

Затока вода Минздрав санитарные нормы пляж

 
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