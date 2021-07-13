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13 липня 2021, 10:50 586

Морська вода в Затоці не відповідає санітарним нормам - МОЗ

13 липня 2021, 10:50 586
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Facebook "Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб МОЗ України"
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Якість води за санітарно-мікробіологічними показниками біля пляжів курорту Затока Одеської області не відповідає санітарним нормам

Як пише Regionews, про це в Facebook повідомляє Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.

"Під час проведення лабораторних досліджень якості морської води, в певних контрольних точках на 22-х пляжах М. Одеси та Одеської області, які мають офіційний статус, було відібрано 139 проб, з них 93 проби на санітарно-мікробіологічні показники і 46 - на санітарно-хімічні показники", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, не відповідали гігієнічним вимогам 3 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками (смт. Затока Білгород-Дністровського району: прибережна зона район "Центральний", прибережна зона район" Сонячний", прибережна зона район "Лиманський").

Нагадаємо, що в Києві наприкінці червня через зіпсовану вода не радять купатися на п'яти пляжах з 14.

Затока вода МОЗ санітарні норми пляж

 
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